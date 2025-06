Chuvas e alagamentos em período atípico do ano surpreende moradores de MG

Belo Horizonte e o interior de Minas Gerais foram surpreendidos por chuvas intensas na tarde dessa terça-feira (03). Na capital, o volume de água em três horas excedeu as expectativas para o mês todo, impactando bairros como Castelo, na região da Pampulha, o bairro Savassi, na região Centro-Sul e Serra Verde, em Venda Nova. Ventos fortes assustaram os moradores em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Enquanto em São João del Rei, a 188 km da capital, uma rua ficou inundada, chegando a cobrir os joelhos dos pedestres. Apesar do susto, a Polícia Militar não reportou ocorrências graves.



