Circuito de segurança flagra criminoso invadindo prédio mesmo após levar choque em BH

Um homem foi flagrado tentando furtar a roda de um carro em um condomínio no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. Após escalar uma grade e tentar danificar uma câmera de segurança, o suspeito tomou um choque na cerca elétrica e conseguiu acessar a garagem. Cerca de 40 minutos depois, o mesmo indivíduo retornou ao local, mas decidiu ir embora ao ouvir os moradores. A vítima informou que teve prejuízo com a roda e com os danos à câmera de segurança.



