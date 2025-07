Clínica terapêutica é interditada em Mateus Leme (MG) por condições insalubres

A Polícia Civil, em parceria com a Vigilância Sanitária, interditou uma clínica terapêutica em Matheus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a operação, foram encontradas diversas irregularidades, resultando na prisão de três pessoas por crimes de cárcere privado, maus tratos e ministrar drogas sem autorização. Quarenta e cinco internos, com idades entre 20 e 71 anos, eram mantidos em condições insalubres e relataram ter sido dopados e agredidos. As famílias pagavam cerca de R$2 mil para mantê-los no local. Investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na operação irregular da clínica.



