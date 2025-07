Confronto entre PM e suspeitos de tráfico no Aglomerado da Serra deixa um ferido

Durante uma operação contra o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, a Polícia Militar se deparou com três homens armados. Houve troca de tiros e Marlon Richard da Silva Vasconcelos, conhecido por exibir armas nas redes sociais e atuar como segurança do tráfico, foi baleado. Ele foi atingido na barriga e no braço e encaminhado para o Hospital João 23 para cirurgia. Com Marlon, a polícia apreendeu uma arma com numeração raspada, munição de uso restrito, rádios comunicadores e drogas. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir.



