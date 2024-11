Corpo de torcedor morto em confronto de organizadas é velado em Sete Lagoas (MG)

O corpo de José Victor Miranda está sendo velado, na manhã desta terça-feira (29), no bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte. O torcedor cruzeirense foi morto em uma emboscada executada por supostos membros da torcida organizada Mancha Verde, do Palmeiras, no último domingo (27).



Os criminosos arremessaram rojões e bombas caseiras contra o ônibus, que foi incendiado. Os criminosos atacaram os torcedores com barras de ferro e madeira. José Victor Miranda não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele teve ferimentos causados pelo incêndio do coletivo, que ficou destruído.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 15 pessoas, incluindo José Victor, foram levadas para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã, e outras três para o Pronto Socorro de Franco da Rocha. Entre os feridos, há sete casos de traumatismo craniano e um homem atingido por disparo de arma de fogo no abdômen.



Veja mais informações no vídeo acima.