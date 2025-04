Mulher morre em acidente com moto no Anel Rodoviário, em BH

Uma mulher morreu, na tarde desta quinta-feira (3), após um acidente envolvendo uma motocicleta no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. A batida aconteceu durante o congestionamento causado por uma colisão anterior com uma carreta.



Segundo testemunhas, o motociclista mora em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte e estava levando a namorada para casa, em um bairro próximo ao local do acidente. Ele tentou fazer uma ultrapassagem e acabou sendo atingido pela carreta. A passageira, que estava na garupa, morreu na hora.



O piloto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com fortes dores e as pernas imobilizadas. Duas pistas do Anel, no sentido Vitória(ES), precisaram ser interditadas.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.