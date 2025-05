Dia Municipal do Carrinho de Rolimã reúne diversas gerações em Belo Horizonte

Os moradores de Belo Horizonte celebraram o Dia Municipal do Carrinho de Rolimã, neste domingo (25), na avenida Cristóvão Colombo, próxima à Praça da Liberdade, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Organizado pela Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã, o evento reuniu participantes de diversas idades. Muitos estilizaram seus carrinhos. Os participantes puderam descer em grupo e sozinhos, vivenciando a adrenalina e a nostalgia das brincadeiras de infância. Além disso, o evento contou com equipes como a Tribo do Rolimã e Águia do Rolimã. A tradição do carrinho de rolimã continua a encantar gerações, oferecendo diversão e lembranças inesquecíveis.



