Discussão de trânsito entre motoristas de ônibus e carro termina em briga em BH; veja vídeo

Dois motoristas se envolveram em uma briga após um acidente de trânsito no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte. O incidente ocorreu quando o motorista de um aplicativo acusou o condutor de um ônibus de danificar seu retrovisor durante uma ultrapassagem. Segundo relatos, o motorista do ônibus sugeriu que o homem anotasse a placa e contatasse a empresa, mas o motorista de aplicativo insistiu na discussão, chegando a entrar no coletivo. A cena chamou a atenção de pedestres, que tentaram intervir na situação. Ambos motoristas foram levados à delegacia, mas decidiram não seguir com o boletim de ocorrência, deixando o caso apenas como um acidente de trânsito.



