Dupla é presa suspeita de matar casal e ferir criança de dois anos em Betim (MG)

Dois homens foram presos suspeitos de balear uma família no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O casal estava com o filho, de 2 anos de idade, quando os presos chegaram atirando. O homem, de 46 anos, e a mulher, de 34, morreram no local. A criança foi baleada na mão. Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por uma briga por causa de uma troca de imóveis entre traficantes da região. Tanto as vítimas quanto os dois suspeitos têm passagens por tráfico.