Dupla usa moto roubada para assaltar mulher que caminhava em rua de BH

Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança roubando a bolsa de uma mulher na rua no bairro Nova Vista, em Belo Horizonte. Após o assalto, eles fugiram em uma moto azul, que havia sido furtada anteriormente. O proprietário da moto, Mariano, relatou que os criminosos invadiram sua casa, levando também um botijão de gás e pertences pessoais, além de entrar no quarto enquanto ele dormia. Mariano ainda destacou que faltavam 20 prestações para quitar a moto comprada para trabalho. A polícia informou que este foi o quarto crime cometido pelos suspeitos com o mesmo veículo.



