Engenheiro mineiro é baleado durante roubo de cordão de ouro no RJ

Um turista mineiro foi baleado durante uma tentativa de assalto no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, no último domingo (6). A vítima, que estava a caminho da lua de mel em um cruzeiro, foi surpreendida por um criminoso em uma moto que tentou roubar um cordão de ouro que o turista usava.



O engenheiro mineiro reagiu e foi atingido por disparos no rosto e no peito. A vítima foi socorrida por policiais da guarda costeira e levada ao hospital. O assaltante abandonou a moto e roubou um carro, mas foi cercado durante uma perseguição policial e acabou sendo preso.



Não há atualizações sobre o estado de saúde do turista.