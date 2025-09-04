Ex-funcionária de ONG é indiciada por envenenar animais após ser demitida em BH

Uma ex-funcionária de uma ONG no bairro Carlos Prates, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi indiciada por maus-tratos a animais. A mulher, de 34 anos, trabalhava na limpeza do local e envenenou dez gatos com chumbinho após ser demitida, em fevereiro deste ano. Mesmo após a demissão, ela continuou como voluntária, usando as chaves que possuía para entrar no local. A perícia confirmou o uso de veneno nos animais. A mulher pode enfrentar pena de dois a cinco anos de prisão. Baixe o app aqui!