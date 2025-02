Exame revela chumbinho em patê que matou dez gatos em ONG de BH

Dez gatos foram encontrados mortos por envenenamento em uma ONG no Bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. A necropsia realizada em um dos animais revelou a presença de chumbinho em um patê que o gato ingeriu. Segundo a direção da ONG, o alimento teria sido colocado no muro, possivelmente para envenenar os animais. A polícia registrou um boletim de ocorrência, e a Perícia da Polícia Civil também esteve no local para investigar o caso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.