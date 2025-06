Falta de iluminação gera insegurança em passarela na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em BH

A falta de iluminação na passarela sobre a Avenida Nossa Senhora do Carmo preocupa os moradores. Apenas uma das 26 lâmpadas está acesa, e o local permanece escuro à noite, gerando medo de assaltos. Luiz, que atravessa diariamente para ir ao supermercado, afirma que o problema é antigo e o bairro já era inseguro. Almeida Neto nota que as lâmpadas estão intactas, sem sinais de vandalismo, e aponta a falta de manutenção como causa. A base da polícia militar, presente até 11h30, não basta para garantir segurança após esse horário. Os moradores esperam que a situação seja resolvida para aumentar a segurança e o conforto na área.



