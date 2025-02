FGTS Calamidade é liberado para nove cidades atingidas pela chuva em MG

A Caixa Econômica liberou o saque do FGTS Calamidade para moradores de nove cidades de Minas Gerais atingidas pelos estragos da chuva. São elas: Ipatinga, Açucena, Belo Oriente, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Itabirinha, Itambacuri, Laranjal e Recreio.



A solicitação já pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS até abril. É necessário possuir saldo na conta do FGST e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é R$6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.



Segundo a Defesa Civil, 105 cidades já decretaram situação de emergência neste período chuvoso.