Final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo será primeiro jogo com gramado novo

O gramado da Arena MRV foi trocado recentemente para receber os últimos jogos do Atlético nesta temporada. O campo de jogo da Casa do Galo recebeu um novo plantio de grama do tipo “ready to play”, com base de areia, o que favorece a atuação do sistema de drenagem em caso de chuva. A troca foi feita em três dias.



O gramado foi transportado da fazenda onde foi realizada a colheita para a Arena MRV, através de caminhões refrigerados. Cerca de 5,5 mil metros quadrados do campo foram substituídos a tempo de a Arena MRV ter plenas condições de receber a grande decisão da Copa do Brasil. Veja a reportagem completa no vídeo acima.