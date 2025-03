Fios desencapados causam morte de cavalo por eletrocussão na Lagoa da Pampulha, em BH

Um cavalo morreu eletrocutado ao pisar em uma caixa de energia da Cemig, localizada na Orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. O animal, que pesava cerca de 800 quilos, não resistiu à descarga elétrica e morreu no local. O dono do cavalo também foi atingido pelo choque, mas foi salvo por um amigo. Após o acidente, o corpo do cavalo foi retirado pela Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte e levado para o aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará, na Grande BH.



A Cemig informou que a caixa de energia estava alagada pela chuva e que os fios desencapados causaram o acidente. A empresa ainda destacou que enviou uma equipe ao local, que verificou que não há mais riscos para terceiros.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.