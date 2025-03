Governo de MG amplia número de vagas diárias para a emissão da nova identidade

O Governo de Minas Gerais anunciou a ampliação no número de vagas diárias para a emissão da carteira de identidade nacional. A medida é para atender a crescente procura pelo documento.



A medida, realizada por meio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), disponibiliza mais mil atendimentos diários nas 53 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) do estado. Com isso, a capacidade total passa para 11 mil vagas por dia.



Segundo dados divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), do Governo Federal, até fevereiro de 2025, Minas Gerais emitiu 2.461.123 Carteiras de Identidade Nacional (CIN).



O agendamento para emissão da CIN deve ser feito pelos canais oficiais do Governo de Minas: o Portal MG (www.mg.gov.br) ou o aplicativo MG App. As vagas são liberadas de segunda a sexta-feira, a partir das 7h, e o prazo para agendamento é de até dez dias. Em casos de urgência comprovada, o cidadão pode solicitar o atendimento excepcional por meio do canal “Fale Conosco” no site oficial.