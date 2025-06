Greve de motoristas de caminhão-tanque termina após acordo em Minas Gerais

A greve dos motoristas de caminhão-tanque em Minas Gerais foi encerrada em menos de 24 horas. A decisão aconteceu após um acordo entre o Sinditanque e a Vibra Energia, nessa terça-feira (10). A negociação garantiu o cumprimento da lei do piso mínimo para frete e do vale pedágio. Durante a paralisação, caminhoneiros estacionaram seus veículos em frente à sede da empresa em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, gerando preocupação com o possível desabastecimento em postos e aeroportos.



