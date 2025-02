Guardas Municipais ficam presos às ferragens após colisão com ônibus em BH

Quatro guardas municipais ficaram feridos após um acidente na Rua São Paulo, esquina com a Avenida Afonso Pena, a um quarteirão da Praça Sete, no centro de Belo Horizonte. A viatura em que estavam foi atingida por um ônibus, rodou na pista e parou na noite desta quinta-feira (30).



Dois dos guardas ficaram presos às ferragens e foram resgatados pelos bombeiros. No ônibus, além do motorista, estavam três passageiros, mas ninguém se feriu. A Polícia Militar informou que tanto o guarda que dirigia a viatura quanto o motorista do ônibus fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo.