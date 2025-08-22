Homem de 39 anos é morto a tiros em Vespasiano, na Grande BH

Um homem de 39 anos foi morto a tiros em uma avenida do bairro Santo Antônio em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bruno Henrique de Jesus Lopes voltava de um campo de futebol quando foi abordado por um atirador que estava em um carro. A vítima tentou se esconder atrás de um poste, mas foi atingida e morreu no local. O crime ocorreu em frente a um condomínio de luxo, em uma área tida como tranquila pela população. Testemunhas relataram pânico entre clientes de um posto de combustível próximo. A polícia investiga o caso e procura suspeitos. Bruno tinha passagens por tráfico e trabalhava como motoboy atualmente. A perícia encontrou 20 perfurações no corpo da vítima.



