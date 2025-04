homem é assassinado a tiros em frente a distribuidora de bebidas em bh

Um homem, de 27 anos, foi assassinado a tiros na porta de uma distribuidora de bebidas, no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte. Lucas Vinícius Pereira foi surpreendido por dois rapazes em uma motocicleta e atingido por pelo menos oito disparos. A motivação do crime continua sendo investigada. Segundo informações da polícia, Lucas tinha antecedentes criminais e a principal linha de apuração é a de um possível acerto de contas. Até o momento, ninguém foi preso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.