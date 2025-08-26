Homem é preso com 60 barras de maconha e tenta subornar policiais em BH

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na região nordeste de Belo Horizonte com 60 barras de maconha, nesta segunda-feira (25). A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que levou à localização da droga no bairro Capitão Eduardo. O suspeito tentou subornar os policiais oferecendo uma arma em troca da liberdade. Ele já tinha antecedentes criminais relacionados ao tráfico e adulteração de veículos.



