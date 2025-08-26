Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem é preso com 60 barras de maconha e tenta subornar policiais em BH

Suspeito já possui histórico criminal por tráfico de drogas e adulteração de veículos

MG no Ar|Do R7

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na região nordeste de Belo Horizonte com 60 barras de maconha, nesta segunda-feira (25). A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que levou à localização da droga no bairro Capitão Eduardo. O suspeito tentou subornar os policiais oferecendo uma arma em troca da liberdade. Ele já tinha antecedentes criminais relacionados ao tráfico e adulteração de veículos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo Horizonte
  • Nordeste
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • Região Nordeste
  • Tráfico de drogas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.