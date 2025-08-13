Logo R7.com
Homem é preso por tráfico de drogas depois de ameaçar ex em Ribeirão das Neves (MG)

Mulher chamou a PM (Polícia Militar) depois de receber mensagens ameaçadoras; arma mencionada nas ameaças não foi localizada

MG no Ar|Do R7

Um homem, de 27 anos, foi preso em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, após ameaçar a ex-namorada e um amigo dela. A mulher chamou a PM (Polícia Militar) depois de receber mensagens ameaçadoras. Durante a abordagem na casa do suspeito, foram encontradas drogas, incluindo cocaína e ecstasy. O homem foi detido por tráfico de drogas e pela Lei Maria da Penha. A arma mencionada nas ameaças não foi localizada.

