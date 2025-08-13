Homem é preso por tráfico de drogas depois de ameaçar ex em Ribeirão das Neves (MG)

Um homem, de 27 anos, foi preso em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, após ameaçar a ex-namorada e um amigo dela. A mulher chamou a PM (Polícia Militar) depois de receber mensagens ameaçadoras. Durante a abordagem na casa do suspeito, foram encontradas drogas, incluindo cocaína e ecstasy. O homem foi detido por tráfico de drogas e pela Lei Maria da Penha. A arma mencionada nas ameaças não foi localizada.



