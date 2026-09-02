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Homem furta carro elétrico de brinquedo avaliado em quase R$ 4 mil na Savassi, em BH

Sem ser abordado, ele pega o carrinho e deixa o local caminhando

MG no Ar|Do R7

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Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando um carro elétrico de brinquedo, avaliado em quase R$ 4 mil, de uma loja na região da Savassi, em Belo Horizonte. O crime aconteceu em plena luz do dia, no último domingo (30), enquanto funcionários ainda estavam no estabelecimento.

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