Homem morre atropelado a cerca de 200 metros de passarela em Belo Horizonte

Um homem morreu depois de ser atropelado, na noite desta quinta-feira (19), na MGC-356, perto do bairro Olhos D'água, na região Oeste de Belo Horizonte. A vítima estava a cerca de 200 metros de uma passarela. O motorista não parou, mas ligou para a polícia minutos depois, dizendo que estava nervoso e, por isso, acionou o resgate posteriormente. Segundo a Polícia Militar, ele estava no bairro Belvedere durante a ligação. As testemunhas acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A polícia investiga as circunstâncias do caso e liberou a pista após três horas. Com a vítima, foram encontrados uma faca, um maço de cigarro e cerca de R$ 100.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!