Homem procurado por atirar contra policiais em aglomerado morre em confronto com a PM em Betim
Suspeito, de 30 anos, estava sendo procurado desde 22 de agosto e foi localizado na Vila Boa Esperança
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes de inteligência da Polícia Militar faziam buscas pelo suspeito desde 22 de agosto. Após levantamentos, os policiais identificaram um endereço na Vila Boa Esperança onde ele estaria escondido e foram até o local.
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