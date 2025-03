Homem que matou ex a facadas em clínica de Ibirité (MG) planejava assassinato com arma de fogo

O homem que matou a biomédica, de 33 anos, com golpes de canivete, nesta segunda-feira (10), em Ibirité, na Grande BH, planejava matá-la usando arma de fogo. René Teixeira, de 42 anos, e Miquéias Nunes de Oliveira foram casados por quatro anos. Miquéias havia terminado o relacionamento há alguns meses e René queria reatar a relação.



René foi até a clínica de Miquéias, na Grande BH, e matou a biomédica enquanto ela atendia uma cliente. Segundo a testemunha, ele estava transtornado. Ainda segundo testemunhas, René tentou tirar a própria vida depois do crime.



Quando os policiais entraram no local, a mulher já estava morta e o homem estava ferido, mas consciente Ele confessou que tinha atacado a ex companheira e ainda disse que a intenção era ter levado a mulher para o apartamento deles onde ele usaria uma arma de fogo para matá-la. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Contagem e está internado sob escolta.



O corpo da vítima foi levado para o IML.