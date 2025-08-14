Homens suspeitos de roubar moto na MG-356 morrem após confronto com militares

Na madrugada desta quinta-feira (14), dois homens suspeitos de roubar uma moto morreram após confronto com a polícia no bairro Santa Lúcia, região centro-sul de Belo Horizonte. Policiais militares presenciaram o roubo e tentaram impedir o crime. Durante a abordagem, os suspeitos dispararam contra os policiais, que revidaram. Ambos foram baleados. Mesmo ferido, um dos suspeitos tentou fugir por cerca de um quilômetro antes de cair, deixando um tênis na rodovia. Eles foram levados ao Hospital João 23, mas não resistiram. A vítima não se feriu e teve sua motocicleta recuperada. A moto utilizada pelos suspeitos era clonada.



