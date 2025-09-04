Incêndio atinge empresa de aluguel de containers e mobiliza bombeiros em Contagem (MG)

Um incêndio atingiu uma empresa de aluguel de containers durante a noite desta quarta-feira (03), no bairro Quintas Coloniais, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O fogo teria começado numa área de mata e se espalhado por causa do vento. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido. Bombeiros alertam sobre os riscos de queimadas durante a temporada de seca. Baixe o app aqui!