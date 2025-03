Incêndio atinge marcenaria no bairro Carlos Prates, em BH

Uma marcenaria pegou fogo na manhã desta quarta-feira (05), no bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram, as chamas estavam altas e chegaram a atingir o imóvel ao lado.



Os bombeiros realizam, no momento, o processo de rescaldo, no local. Felizmente, ninguém ficou ferido. Segundo o proprietário, todo o maquinário que existia no local foi perdido.



Veja mais informações no vídeo acima.