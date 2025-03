Infestação de escorpiões assusta moradores no bairro Mangueiras, em BH

Moradores do bairro Mangueiras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, vivem um drama com a infestação de escorpiões. Os animais têm aparecido nas paredes, no chão e até sobre as camas, aumentando o medo e a insegurança dos residentes da região. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que uma equipe da Zoonoses irá até o local para verificar a situação e tomar as medidas necessárias para combater a infestação e garantir a segurança da população. Veja a reportagem completa no vídeo acima.