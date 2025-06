Inverno começa com frio intenso e alta procura por comidas quentes em Belo Horizonte

O inverno começa, na noite desta sexta-feira (20), no hemisfério sul e a previsão é de que seja mais frio que em 2024. Em Belo Horizonte, trabalhadores noturnos já se adaptam às baixas temperaturas. Na lanchonete, aumentam as vendas de café e pão de queijo. Além disso, moradores usam várias camadas de roupa para suportar o frio enquanto trabalham com água gelada. Comércios locais, como um bar no centro, relatam aumento de até 30% nas vendas de caldos quentes durante a estação fria. Meteorologistas destacam a importância de se preparar para a sensação térmica, que pode intensificar a percepção de frio.



