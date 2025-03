Irmãos são encontrados mortos em casa na região leste de BH

Dois irmãos foram encontrados sem vida em um casa, no bairro Paraíso, na região leste de Belo Horizonte. Eles se preparavam para mudar do local, mas não chegaram ao novo endereço. A mulher, de 54 anos, e o irmão, de 70 anos, estavam de mudança marcada para outro bairro também na região leste.



Por volta do dia 6 de março, os vizinhos viram um carro de mudança parando em frente à casa. Depois desse dia, parentes dos irmãos procuraram a polícia para relatar que os dois não haviam chegado no endereço novo. A Polícia foi até o antigo endereço dos irmãos e encontrou os corpos.



Segundo a perícia da Polícia Civil, eles não apresentavam sinais de violência aparentes. Os corpos estavam em cômodos diferentes e com uma faca ao lado do corpo. A polícia vai investigar o caso.



Veja mais informações no vídeo acima.