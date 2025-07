Jovem cantor de 23 anos morre afogado no rio São Francisco, no norte de Minas Gerais

Emerson Christian Gonçalves Pereira, um cantor de 23 anos, morreu afogado após o barco em que estava virar no rio São Francisco, no norte de Minas Gerais. Ele e quatro amigos estavam a caminho de um local conhecido como Prainha, quando a embarcação começou a encher de água e virou. O grupo havia pedido ajuda a um adolescente de 16 anos, filho do dono do barco, para realizar a travessia. Outras cinco pessoas foram resgatadas sem ferimentos. A Marinha do Brasil investigará o acidente, e a prefeitura de São Francisco divulgou nota de pesar pela morte de Emerson, que era conhecido na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!