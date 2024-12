Jovem está desaparecido após afogar em cachoeira de MG

Um jovem, 25 anos, continua desaparecido desde que entrou em uma cachoeirinha, no último domingo (01), no povoado Arraial Melo Franco, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A família denuncia que os bombeiros não entraram na água para procurar o corpo da vítima.



Ronald Silva entrou no rio para se refrescar do calor, quando sumiu na água. O padrasto dele viu tudo.“Ele entrou na água de costas. E eu gritei pra ele “não vai não”. Aí ele afundou, pensei que ele estava mergulhando. Ele afundou e não voltou mais”, contou Oleonides Ribeiro de Jesus.



Os parentes e as outras pessoas que se divertiam no local ajudaram nas buscas até a chegada dos Bombeiros. Segundo a família, os militares informaram que não entrariam na água para procurar o jovem.



Vídeos feitos pela família mostram o ponto exato onde Ronald foi visto pela última vez. A imagem mostra a correnteza forte e o rio cheio.



