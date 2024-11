Jovem que foi arremessada de quadriciclo é enterrada em MG

Foi enterrado o corpo da dentista que morreu após ser arremessada de um quadriciclo durante um passeio no distrito de Lavras Novas, em Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Militar, Amanda Alencar, de 26 anos, e o namorado, foram atingidos por outro quadriciclo, que seguia logo atrás. Com a batida, os dois capotaram e os ocupantes foram jogados para fora.



A jovem apresentava vários traumatismos e morreu no Hospital. Já o namorado teve lesões leves. Amanda atuava como cirurgiã-dentista em uma unidade de saúde na cidade de Guidoval, na Zona da Mata.



