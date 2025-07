Justiça confirma sanidade mental de homem que matou sargento Roger Dias em BH

A Justiça aprovou o laudo do Instituto Médico Legal que confirma que Webert de Sousa Fagundes tinha plena capacidade mental quando atirou e matou o sargento Roger Dias da Cunha. Em maio do ano passado, a defesa do acusado havia solicitado exames de sanidade mental. Agora, com o novo laudo, o processo de homicídio será retomado, com uma audiência marcada para 20 de agosto. O crime ocorreu em 5 de janeiro de 2024, no bairro Arão Reis, região norte de Belo Horizonte, durante uma perseguição policial. Na época, Webert estava em regime semiaberto. O sargento foi baleado na cabeça e morreu no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!