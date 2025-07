Justiça determina que condomínios não podem fechar ruas com cancelas em Belo Horizonte

A Justiça determinou que a Associação Comunitária do Mangabeiras remova as cancelas colocadas em ruas públicas na região centro-sul de Belo Horizonte, afirmando que tais estruturas são ilegais. Mesmo diante da ordem judicial, a associação ainda não cumpriu a determinação e busca reverter a decisão, incorrendo em uma multa diária de R$3 mil.



Moradores da região afirmam sentir-se seguros com as cancelas, que frequentemente são usadas por pessoas que não residem na área. Entretanto, o Ministério Público de Minas Gerais destaca que o fechamento de vias públicas é uma prática questionável.



Além do Mangabeiras 3, outras localidades como o Granja Verde, no bairro Planalto, enfrentam situações semelhantes, com a Justiça ordenando a remoção de muros e cancelas. A Associação do Mangabeiras defende que as cancelas proporcionam segurança e não restringem o direito de ir e vir, enquanto garante a manutenção das ruas e áreas públicas, aliviando custos do município.



