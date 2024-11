Justiça mantém prisão de suspeitos de estuprar e matar adolescente em MG

Os dois homens suspeitos de matar uma adolescente de 15 anos após uma festa em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte, vão permanecer presos enquanto a Polícia Civil dá continuidade as investigações.



Nesta quarta-feira (27) foi convertida para preventiva as prisões de Ulisses Roger Pereira Cruz, de 24 anos, e Gabriel Carvalho Medeiros, de 21, vão continuar presos no presídio de Sete Lagoas. Eles foram presos em flagrante pela morte de Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Guerra e são investigados pelos crimes de homicídio qualificado, com os agravantes de feminicídio e meio que impossibilitou a defesa da vítima.



Segundo a polícia, a adolescente foi até uma festa, sem o consentimento da mãe, com quem havia discutido, na companhia dos suspeitos. Horas após deixar o evento, o corpo de Sophia foi encontrado por uma testemunha em uma estrada de terra. Próximo ao corpo, havia letras desenhadas na terra com a sigla de uma facção criminosa. A polícia ainda vai apurar se isso pode ter sido uma tática usada para ludibriar os investigadores ou se os suspeitos têm ligação com a facção e como isso estaria relacionado com o crime



A conversão da prisão dos suspeitos foi definida para evitar que a dupla possa atrapalhar a investigação ou cometer novos crimes.



