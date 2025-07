Ladrões furtam moto de sargento da Polícia Militar que estava com cadeado em BH

Um sargento da Polícia Militar teve sua motocicleta furtada no bairro Concórdia, região nordeste de Belo Horizonte. O furto ocorreu enquanto a militar estava em um comércio por aproximadamente 15 minutos. Câmeras registraram os criminosos chegando e saindo rapidamente com o veículo. Esta foi a terceira vez que a militar teve um veículo levado por ladrões; nas outras ocasiões conseguiu recuperar as motos. "A gente tem que lutar contra a própria ação da criminalidade. A gente não pode parar de procurar", afirmou a sargenta. Informações sobre o caso podem ser enviadas à polícia.



