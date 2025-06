'Loira do pó' e sobrinho são presos suspeitos de tráfico de drogas na Grande BH

Uma mulher, de 48 anos, conhecida como "loira do pó", e o sobrinho, de 41 anos, foram presos por suspeita de tráfico de drogas, nesta quinta-feira (19), em Sabará, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação foi desencadeada por uma denúncia anônima. Ao chegar ao local, policiais encontraram 98 pinos de cocaína, uma balança de precisão, máquinas de cartão de crédito, uma câmera de monitoramento, três celulares e 300 microtubos. Durante a abordagem, um dos homens que estava em frente à casa tentou fugir, o que levou os policiais a arrombar a entrada. Ambos os suspeitos já tinham passagens pela polícia por crimes anteriores. A denúncia foi crucial para a operação, destacando a importância do apoio da comunidade à polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!