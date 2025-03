Lua de sangue: Mineirão reúne milhares de pessoas para assistir eclipse total em BH

Milhares de pessoas se reuniram no Mineirão, em Belo Horizonte, durante a madrugada desta sexta-feira(14), para assistir um eclipse total conhecido como "Lua de sangue". O evento atraiu pessoas de diversas idades. Especialistas explicaram que, além do eclipse total, a Lua, que normalmente apresenta um tom cinza, adquiria uma coloração avermelhada durante o fenômeno. Para permitir que o público acompanhasse o evento com mais detalhes, cerca de 20 equipamentos, como telescópios, foram disponibilizados no local. Veja a reportagem completa no vídeo acima.