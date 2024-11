Mãe é presa após criança com paralisia cerebral morrer vítima de maus-tratos em MG

Uma criança de 4 anos morreu vítima de maus-tratos, em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte. A mãe e o padrasto do menino, que tinha paralisia cerebral, foram presos.



De acordo com a Polícia Militar, foi a própria família quem acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) neste domingo (17), depois da criança não apresentar sinais vitais.



O médico do serviço de urgência constatou o óbito. Mas, foi o funcionário da funerária chamada para remover o corpo da criança que observou que o menino estava muito desnutrido e sujo.



Além disso, a sonda usada pela criança estava infestada de larvas. Ainda segundo a PM (Polícia Militar), apesar de ter 4 anos, a criança aparentava ter o tamanho de uma criança de pouco mais de um ano.



Ao serem presos, pai e madrasta fizeram outra revelação à polícia. De acordo com o casal, outra criança, filha deles, morreu há cerca de um ano depois de, supostamente, ter se engasgado. A polícia não tem registro do fato e também não localizou nenhuma certidão de óbito. A Polícia Civil vai investigar os dois casos.