Mãe e três filhos viram réus pela morte de mulher encontrada em cisterna em BH

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus quatro pessoas de uma mesma família pela morte de Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos. O crime foi em agosto desse ano, no bairro Candelária, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte.



A madrasta da vítima, Marluce de Jesus, e os três filhos dela vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. Segundo as investigações, a vítima foi morta com golpes de faca e machadinha e o corpo encontrado em uma cisterna, na casa do pai dela e companheiro da autora. O motivo foi financeiro, já que Magna descobriu que eles fizeram um empréstimo de R$40 mil em nome do idoso, que ainda foi obrigado a transferir o imóvel para o nome de Marluce. Logo depois do crime, a polícia ainda apurou que a família teria feito um churrasco no mesmo local em que estaria o corpo de Magna. O julgamento do caso ainda não tem data marcada.



