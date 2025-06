Menina é gravemente ferida por pitbull da família em Ribeirão das Neves (MG)

Uma menina, de 9 anos, foi ferida por um cão da raça Pitbull, nesse domingo (15), em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. O cachorro que atende pelo nome de Jacob, de três anos, havia demonstrado comportamento agressivo recentemente. A mãe da menina contou que encontrou a filha ensanguentada e entrou em pânico. A vizinha ajudou no socorro, mesmo chocada com a cena. Família busca ajuda para retirar o cão de casa, preocupada com a segurança de seus outros filhos. A prefeitura foi contatada, mas ainda não respondeu.



