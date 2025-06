Ministro anuncia novos projetos voltados para a área da saúde em Minas Gerais

Belo Horizonte sediou o Congresso Nacional de Secretarias de Saúde, com 13 mil participantes, na noite dessa segunda-feira (16). O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a ampliação do horário de funcionamento das policlínicas e novos investimentos em equipamentos para unidades básicas de saúde. Ele também destacou o programa "Agora Tem Especialistas", que visa converter dívidas de hospitais para financiar a rede pública, com potencial de movimentar mais de R$4 bilhões. A disponibilidade de vacinas no estado de Minas Gerais e a logística de distribuição foram discutidas, com propostas para entrega direta às prefeituras. A 38ª edição do congresso promoveu o debate entre gestores e especialistas sobre temas cruciais na saúde pública.



