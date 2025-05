Motoboy é assassinado após discussão de trânsito em Belo Horizonte

Humberto Lúcio de Souza, motoboy e comerciante de 44 anos, foi morto a tiros no bairro Vera Cruz, região Leste de Belo Horizonte, após uma briga de trânsito. Ele havia saído de Sabará, na Grande BH, onde tem um comércio, para realizar uma entrega de carnes. Durante o trajeto, Humberto teria sido fechado por outro motorista, o que deu início a uma discussão que se estendeu por alguns quarteirões e terminou em três disparos à queima-roupa, no meio da rua. A principal hipótese da Polícia Civil é que o crime tenha sido motivado pela discussão no trânsito, mas a família da vítima não descarta a possibilidade de uma emboscada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!