Motociclista na contramão morre após bater com carro dentro de túnel em BH

Um acidente aconteceu no túnel que dá acesso à Cidade Administrativa em Belo Horizonte. A imagem mostra o momento que a moto vem na contramão e bate no veículo. No lado esquerdo da imagem, outro motociclista passa, também circulando na contramão.



O motociclista morreu no local. Já o motorista do carro disse a Polícia Militar, que estava indo trabalhar na Cidade Administrativa quando foi surpreendido pela moto, em alta velocidade e não teve como evitar a batida.



Segundo a PM, a vítima é Ruan Carlos Pereira dos Santos Costa, de 23 anos. A motocicleta foi removida para o pátio do Detran. Ainda não se sabe o motivo que fez o motociclista andar na pista na contramão.



Veja o momento do acidente no vídeo acima.