Motorista de ônibus persegue caminhoneiro em alta velocidade após acidente na BR-040 em BH

Passageiros do ônibus da linha 6340 (Florença/Ribeirão das Neves) viveram momentos de terror na BR-040, no bairro Califórnia, em Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (17). Segundo os passageiros, o coletivo perdeu um retrovisor após uma colisão com um caminhão e o motorista decidiu perseguir o caminhoneiro em alta velocidade.



A perseguição durou cerca de 40 minutos, gerando pânico entre os ocupantes do ônibus, que chegaram a sair pelas janelas para tentar escapar. Após o incidente, alguns passageiros, incluindo uma jovem de 21 anos que registrou o flagrante, se dirigiram até a garagem da empresa Saritur e acionaram a Polícia Militar para relatar o ocorrido.



O caso segue em investigação.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.